2025-02-25 01:15:11 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن انطلقت في العراق سلسلة من التحالفات الجديدة استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة، المتوقعة نهاية العام الحالي 2025. ويعود في هذه التحالفات اثنان من "شيوخ القوائم" الذين كانوا قد رَعوا في تجارب سابقة تحالفات مدنية ذات أغلبية سُنية. وفي الكواليس أيضًا، تتحرك تحالفات بشكل بطيء بين شخصيات متناقضة، فيما يبقى اللغز المحير موقف مقتدى […]

