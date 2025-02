2025-02-25 01:15:11 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ حيدر هشام تتضارب التصريحات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، ففي حين يؤكد مسؤولون عراقيون وجود اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2026، يستبعد خبراء عسكريون هذا السيناريو، مشيرين إلى عوامل عدة قد تؤدي إلى بقاء القوات الأمريكية لفترة أطول. وكان تقرير أمريكي، قد أكد، في وقت سابق من العام الماضي، […]

The post مستقبل "غامض" للقوات الأمريكية في العراق.. خطط ترامب تصطدم باتفاقية بايدن appeared first on جريدة المدى.