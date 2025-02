امتعاض نيابي من رئاسة البرلمان: المشهداني يرفض استجواب رئيس الاستثمار الذي عاقبته وزارة التعليم!

2025-02-25 01:15:11 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي، عن رفض رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكيّة، فيما أشار إلى أن هناك ملفات فساد بحق الأخير عندما كان يشغل منصب رئيس قسم في وزارة التعليم العالي. وقال الشبلاوي في مؤتمر صحفي، إن "جهود رئيس الوزراء السوداني في دعم الاستثمار […]

