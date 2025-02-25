برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2025-02-25 08:35:03 - المصدر: واع

متابعة-واعيلتقي مساء اليوم الثلاثاء فريق برشلونة بنظيره أتلتيكو مدريد في مباراة من العيار الثقيل لحساب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (2024-2025).ويدخل فريق برشلونة المباراة بمعنويات عالية بعد سلسلة من الانتصارات في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عودته إلى صدارة الدوري الإسباني، ويسعى الفريق الكتالوني بكل قوته للانتقال خطوة نحو نهائي البطولة، وأي نتيجة إيجابية ستكون بمثابة دافع إضافي.من جهة أخرى، يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي يسعى بدوره إلى تقديم أفضل أداء ممكن أمام برشلونة، وسيحاول الفريق المدريدي الخروج بنتيجة إيجابية من معقل الفريق الكتالوني لتسهيل مهمته في العودة في مباراة الإياب.وتعد المباراة المرتقبة بين برشلونة و أتلتيكو مدريد بمثابة مواجهة نارية من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يتطلع كل فريق لاستكمال مشواره نحو تحقيق اللقب.وهيمن برشلونة على مسابقة الكأس ب (31) لقباً، يليه أتلتيك بلباو (24)، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بعشرين لقباً مقابل عشرة ألقاب لأتلتيكومدريد.وأحرز لقب النسخة الأخيرة فريق أتلتيك بلباو بفوزه على مايوركا بركلات الترجيح.المصدر: كورة