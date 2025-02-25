اليوم.. مواجهة حاسمة بين العراق وقطر في كأس الخليج لقدامى اللاعبين

2025-02-25 08:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، نظيره القطري في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين المتواصلة أحداثها حالياً في دولة الكويت.

وتقام مباراة اليوم، التي تعد حاسمة للتأهل إلى المباراة النهائية، بين منتخبي العراق وقطر على ملعب جابر المبارك الحمد، عند الساعة الـ 6:30 مساءً.

وتأهل منتخب العراق متصدراً المجموعة الثانية بالمركز الأول برصيد 7 نقاط ليواجه ثاني المجموعة الأولى منتخب قطر الذي جمع 3 نقاط، بينما سيلاقي منتخب سلطنة عمان متصدر المجموعة الأولى الذي جمع 5 نقاط، نظيره البحريني ثاني المجموعة الثانية الذي جمع 5 نقاط.

وتأهل منتخب قدامى العراق لكرة القدم، أمس الاثنين، لدور نصف نهائي بطولة كأس الخليج الأولى بعد تحقيقه الفوز على نظيره السعودي بهدف دون رد، في إطار الجولة الثالثة من المنافسات، وتعادله مع البحرين في الجولة الثانية سلبيا 0-0 وفوزه على اليمن في الجولة الأولى بنتيجة 1-0.

وتُقام البطولة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 8 منتخبات خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى كلا من: الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية العراق، رفقة السعودية، البحرين، واليمن.

وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، حيث من المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يوم 25 فبراير/شباط، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية في 26 من الشهر نفسه.