الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق بسبب مخاوف الرسوم الجمركية لترامب

2025-02-25 08:55:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقر الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية قد تغذي التضخم وتشعل حربا تجارية عالمية كبرى.

وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليبلغ 2950.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو ما يقل بنحو ستة دولارات عن أعلى مستوى على الإطلاق 2956.15 دولارا الذي سجله يوم الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2967.40 دولارا.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، إن المشاركين في السوق قد يعودون إلى وضع مخاطر التعريفات الجمركية في الاعتبار، مع اقتراب الموعد النهائي الممدد للتعريفات الجمركية على المكسيك وكندا الأسبوع المقبل.

وقال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية جاءت "في الوقت المحدد وفي الموعد المحدد" على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لتعزيز أمن الحدود ووقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الرابع من مارس.

في هذه الأثناء، يتوقع المستثمرون والاقتصاديون أن يستجيب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "بقوة ومنهجية" للتغيرات في التضخم وسوق العمل.

وينتظر المستثمرون تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على رؤى حول مسار خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور التقرير يوم الجمعة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.45 دولارا للأوقية. واستقر البلاتين عند 966 دولارا، وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 936.25 دولارا.