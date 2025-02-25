حكم أزمة الريال وأوساسونا يعود لمباريات الليجا

2025-02-25 09:35:04 - المصدر: واع

متابعة-واعأكد تقرير صحفي إسباني أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر إعادة الحكم مونويرا مونتيرو لممارسة المهنة مرة أخرى.وواجه مونتيرو تهمة "تضارب المصالح"، على خلفية امتلاكه شركة متخصصة في الاستشارات والإدارة الرياضية تتعامل مع أندية مثل أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، وذلك عقب الجدل الذي دار حول طرده جود بيلينجهام نجم ريال مدريد ضد أوساسونا بالجولة 24 من الليجا.وبحسب شبكة "ريلفو" الإسبانية، تم تبرئة مونتيرو من تهمة تضارب المصالح، وأعقب ذلك إيقافه عن التحكيم في المسابقات الإسبانية.ثم صدر قرار لاحق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإيقافه أيضا عن التحكيم في البطولات القارية.وأضاف التقرير، أن مونتيرو سيعود للتحكيم مرة أخرى بداية من الجولة المقبلة في الليجا.وكان مونتيرو قد برر قرار طرد بيلينجهام بأن نجم ريال مدريد وجه له لفظاً نابياً.وظهر الحكم في مقطع فيديو وهو يشرح للوكا مودريتش سبب طرد بيلينجهام بعد إشهار البطاقة مباشرة.المصدر: كورة