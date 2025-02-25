الشوارع والتقاطعات الرئيسية بالعاصمة بغداد "تختنق زحاما"

2025-02-25 09:55:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، اختناقات مرورية خانقة في معظم الشوارع والتقاطعات الرئيسية، مما تسبب بتعطل حركة السير وتأخر وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

الجسر الدوار مزدحم

مجسر اليرموك مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

جسر الميكانيك مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي مزدحمة

شارع الصناعة مزدحم

شارع الجوازات مزدحم

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة داخل مزدحمة

شارع المصافي مزدحم

تقاطع عقبة مزدحم

شارع السعدون مزدحم