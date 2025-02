الحكومة المحلية تضع خططا استباقية لضمان دور ذي قار في طريق التنمية

2025-02-25 10:25:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد معاون محافظ ذي قار للشؤون الاستراتيجية، المهندس رزاق العلي، أن محافظة ذي قار ستكون جزءا أساسيا من مشروع طريق التنمية، الذي سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن المشروع يعد بديلا استراتيجيا للنفط، لكنه يخضع لتنافس سياسي كبير بين المحافظات. وأوضح العلي، خلال حديثه...

