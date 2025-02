2025-02-25 10:25:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة ذي قار، أحمد سليم، أن الحكومة المحلية لديها برنامجاً خاصاً لدعم الأهوار وتعزيز السياحة فيها، مشيراً إلى أن الخطة تشمل بناء 3 فنادق سياحية من الدرجة الأولى لاستقبال السياح وتعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة. وأوضح سليم، خلال حديثه في برنامج الناصرية...

The post الحكومة المحلية تعلن دعم الأهوار وإنشاء فنادق سياحية لتعزيز السياحة في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.