2025-02-25 10:27:06 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن حكومة الكيان مستعدة لإطلاق سراح 301 أسير فلسطيني، ممن كان يفترض الإفراج عنهم في الدفعة السابعة من عملية التبادل، مقابل إفراج حماس عن جثماني محتجزين إسرائيليين خلال 48 ساعة. فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب ستطلق سراح نصف الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض أن يفرج […]

ظهرت المقالة إعلام عبري: الكيان سيفرج عن 301 أسير فلسطيني مقابل جثتين خلال 48 ساعة أولاً على ايشان.



