2025-02-25 10:40:12 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تباشر أمانة بغداد قريباً تنفيذ 26 جسراً للمشاة في التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسة والمناطق التي تشهد اكتظاظاً وزخماً مرورياً بجانبي الكرخ والرصافة. وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى): إن "العام الحالي سيشهد زخماً خدمياً بعد تنفيذ حزمة من الجسور والمجسرات والطرق الرئيسة المستحدثة ضمن مشاريع فكِّ الاختناقات […]

