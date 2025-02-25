الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق بسبب رسوم ترامب الجمركية

2025-02-25 10:50:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

بحلول الساعة 05:20 بتوقيت بغداد، استقر الذهب في المعاملات الفورية ليبلغ 2950.39 دولار للأونصة (الأوقية)، بانخفاض نحو ستة دولارات عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2956.15 دولار الذي سجله أمس الاثنين. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2967.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.45 دولار للأونصة. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين ليستقر عند 966 دولارا، فيما هبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 936.25 دولار.

المصدر: وكالات