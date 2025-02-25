ماذا بعد الخطوة التصعيدية لمحتجي السليمانية؟

2025-02-25 11:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق السياسي الكردي لطيف ميرزا، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، على تظاهر المئات من مواطني السليمانية وقطعهم طريق الشاحنات إلى إيران.

وقال ميرزا في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الخطوة هي للضغط على حكومة الإقليم، وهو الجهة الحاكمة في مدينة السليمانية، لغرض الحد من عمليات تهريب النفط والبضائع إلى إيران".

وأضاف أنه "سبق للمحتجين أن قاموا بالإضراب عن الدوام، لكن لم يسمع أحد لهم، ولم تلب الحكومة طلباتهم، وبالتالي اختاروا هذه الخطوة التصعيدية، لكي تستمتع لهم الأحزاب الحاكمة بعدما تتضرر مصالحها الاقتصادية".

وأشار إلى أن "الهدف واضح، وهو موافقة الأحزاب الحاكمة على توطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية حصرا".

وتظاهر العشرات من المواطنين من الكوادر التربوية والموظفين، الأحد الماضي، في ناحية عربت التابعة لمدينة السليمانية، فيما قاموا بقطع الطريق امام صهاريج النفط المهرب من الإقليم إلى ايران.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "العشرات من الكوادر التربوية والموظفين تظاهروا في ناحية عربت على الطريق الرابط بين السليمانية والحدود الإيرانية".

وأضاف نقلا عن مصدر أن التظاهرات تأتي احتجاجاً على عمليات تهريب النفط نحو إيران، كوسيلة ضغط لغرض القبول بتوطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية.



