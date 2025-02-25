الاسايش يؤكد سقوط جرحى جراء مواجهات بين المعتصمين وسائقي الشاحنات بالسليمانية

2025-02-25 11:00:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد جهاز الامن في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أنه لم يتمّ اعتقال أي شخص جراء المواجهات التي اندلعت بين المعلمين المعتصمين وسائقي الشاحنات على بين عربت - السليمانية.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه "الليلة الماضية وفي مدينة عربت وبسبب منع مرور عدد من الشاحنات من قبل المعلمين والمواطنين حصل توتر واندلعت مواجهات ليُصاب على اثرها عدد من السائقين والمواطنين".

وأضاف أنه وباعتباره جهة لإنفاذ القانون وصلت الى الفور إلى مكان الحادث واتخذت الإجراءات القانونية لتهدئة الوضع غير المرغوب فيه والسيطرة عليه، ولعدم اتساع حالة التوتر، والحفاظ على سلامة أرواح الجميع.

ووفقا للبيان، فإنه لم يتم القاء القبض على أي شخص وقد غادر المصابون المستشفى.

وتعرضت خيام المعتصمين مساء امس إلى اعتداء من قبل بعض سائقي الشاحنات، بسبب قطع الطريق من قبل المعلمين المحتجين على تأخير حسم ملف صرف الرواتب، بسبب خلافات بين الحكومة الإتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كوردستان.