اليوم .. منتخب قدامى اللاعبين يواجه قطر في نصف نهائي بطولة الخليج

2025-02-25 11:10:03 - المصدر: واع

بغداد-واعيواجه منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين نظيره القطري في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ضمن نصف نهائي بطولة الخليج بنسختها الأولى التي تقام منافساتها في الكويت.وضمن منتخبنا التأهل للدور نصف النهائي متصدراً للمجموعة الثانية برصيد سبع نقاط بعد تغلبه مساء أمس على السعودية بهدف نظيف أحرزه المهاجم البديل مصطفى كريم في شوط المباراة الثاني من ضربة جزاء.بدوره تأهّل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي بفارق الأهداف عن الكويت بعد تعادلهما سلباً مساء أمس، بينما ذهبت صدارة المجموعة الأولى لمنتخب سلطنة عمان الذي سيلاقي البحرين ثاني المجموعة الثانية.ويبذل الجهاز الطبي لمنتخب القدامى مجهودات كبيرة في سبيل تهيئة لاعبينا الذين تعرضوا للإصابة في مواجهة الأمس أمام السعودية وأبرزهم يونس محمود وحيدر عبد الأمير وأوس إبراهيم وكرار جاسم وحيدر صباح وسعد عطية.يشار إلى أن منتخب قدامى اللاعبين خاض في مرحلة المجموعات ثلاثة لقاءات فاز في اثنين على اليمن والسعودية بهدف دون رد وتعادل مع البحرين من دون أهداف.