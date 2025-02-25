الأمن في السليمانية يفض بالقوة اعتصام المحتجين على الطريق الرابط بين المدينة وإيران

2025-02-25 11:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

فضت قوات الأمن في السليمانية، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، اعتصاما للكوادر التربوية والمعلمين على الطريق الرابط بين المدينة والحدود الإيرانية.

وقال مصدر أمني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قوة خاصة فضت اعتصاما للكوادر التربوية في ناحية عربت، وأغلقت خيام المعتصمين، واعتدت على الكوادر الإعلامية التي كانت تغطي التظاهرات".

وأضاف أنه "تم فتح الطريق لمرور الشاحنات من السليمانية إلى إيران وبالعكس، بعد توقف دام لمدة يومين، بعد أن تم قطعه من قبل المتظاهرين، لغرض المطالبة بتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصرا".

وكان عشرات المواطنين من الكوادر التربوية والموظفين، تظاهروا منذ يوم الأحد الماضي، في ناحية عربت التابعة لمدينة السليمانية، فيما قاموا بقطع الطريق امام صهاريج النفط المهرب من الإقليم إلى ايران.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "العشرات من الكوادر التربوية والموظفين تظاهروا في ناحية عربت على الطريق الرابط بين السليمانية والحدود الإيرانية".

وأضاف نقلا عن مصدر أن التظاهرات تأتي احتجاجاً على عمليات تهريب النفط نحو إيران، كوسيلة ضغط لغرض القبول بتوطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية.