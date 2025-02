ذي قار: 94 حالة إصابة بالحمى القلاعية وهي أقل من المعدل الطبيعي

2025-02-25 11:10:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مدير المستشفى البيطري في ذي قار، الدكتور علي عبد الحسين، أن الحالات المصابة بالحمى القلاعية بين المواشي في المحافظة بلغت 94 حالة فقط وهي أقل من المعدل الطبيعي. وذكر في تصريح لشبكة أخبار الناصرية أن هذه الحالات تخضع حاليا للعلاج والمراقبة المكثفة، لافتا الى أن إجمالي عدد...

