كركوك.. مصرع وإصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير واعتقال فتاة تتاجر بالمخدرات

2025-02-25 11:15:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، يوم الثلاثاء، بوفاة مدني وإصابة اثنين آخرين بحادث سير على طريق كركوك - اربيل، فيما اعتقلت قوة من الشرطة، فتاة تتاجر بالمخدرات في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع بين سيارتين على طريق كركوك - أربيل ضمن ناحية التون كوبري، بين سيارة نوع نيسان والثانية نوع تويوتا، وأسفر عن مصرع مدني وإصابة اثنين آخرين من ركاب السيارة".

وأضاف المصدر أن "الشرطة تدخلت وقامت بنقل الجثة عبر سيارة إسعاف إلى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى للعلاج".

في حين أعلنت شرطة محافظة كركوك في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "معلومات أمنية دقيقة وردت حول قيام فتاة بتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين من الرجال والنساء لغرض إبعاد الشبهة وتضليل القوات الأمنية".

وأضافت أن "مفارز شعبة مكافحة إجرام آزادي وبكمين محكم وبعد ملاحقة وتتبع المشتبه بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليها وسط المدينة"، مبينة أن "الإطاحة بالمتهمة ضربة لتجار المخدرات وإظهار إمكانية القوات الأمنية ومتابعتها المستمرة في مكافحة تجارة وتعاطي المخدرات".

ولفتت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتوقيفها وفق المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات وتسليمها اصولياً إلى مديرية مكافحة المخدرات وفق الاختصاص".