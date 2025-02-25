التجارة تعلن المباشرة بعملية أتمتة البطاقة التموينية في بغداد

2025-02-25 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- آمنة السلامي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بعملية أتمتة البطاقة التموينية في بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم افتتاح مشروع أتمتة البطاقة التموينية في محافظة بغداد اليوم حيث باشر الفريق الفني في مشروع البطاقة الالكترونية"، لافتاً الى أن "الفرق باشرت بعملية استقبال طلبات المواطنين، وتحديث بياناتهم لغرض أتمتة البطاقة الالكترونية في محافظة بغداد بعد الانتهاء من محافظات واسط وصلاح الدين وتواصل أتمتة المواطنين في كل من محافظات ميسان والديوانية وديالى والأنبار".

وأشار الى أن "عملية الأتمتة ستشمل نحو 8 ملايين و500 ألف مواطن"، داعياً "المواطنين في العاصمة الى الدخول على تطبيق البطاقة التموينية لغرض تحديث بياناتهم بما يسهم في الانتهاء من أتمتة البطاقة الالكترونية في محافظة بغداد حيث تستمر أكثر من 30 يوماً".

وأوضح حنون أن "هذا المشروع سيسهم الى حد كبير في معالجة كثير من معاناة المواطنين في مراجعة المراكز التموينية، فضلاً عن أن المواطن من خلال هاتفه الجوال يستطيع تحديث بياناته في كل عمليات البطاقة التموينية من حذف وإضافة وتكرار ونقل وكيل وكل ما يتعلق بالبطاقة التموينية".