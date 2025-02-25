لليوم الثاني على التوالي.. انقطاع جزئي للكهرباء في كوردستان بسبب خلل فني
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن توقف جديد لإمدادات الغاز من حقل كورمور إلى محطات إنتاج الكهرباء بسبب خلل فني.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إمدادات الغاز في حقل كورمور، إلى محطات الكهرباء، توقفت اليوم بسبب خلل فني، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 2500 ميغاواط".
وأكدت الوزارة أن "الفرق الفنية من وزارة الثروات الطبيعية ووزارة الكهرباء تعمل على معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن لاستئناف الإمدادات وإعادة الاستقرار إلى الشبكة الكهربائية".
وهذا الخلل في حقل كورمور، يحدث لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، أمس الاثنين، عن انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة عطل تقني مفاجئ في حقل كورمور الغازي.
فيما بعد أكدت الوزارة استقرار وضع الطاقة الكهربائية وعودة الإنتاج إلى 3800 ميغاواط، بعد معالجة الخلل الفني الذي ضرب إمدادات الغاز.
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، وورد لوكالة شفق نيوز، فقد تأثرت إمدادات الغاز الطبيعي بسبب انخفاض درجات الحرارة وخلل تقني في حقل كورمور، مما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء خلال الفترة الماضية، إلا أن الفرق الفنية التابعة لكل من وزارة الموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء تمكنت من معالجة المشكلة وإعادة الوضع إلى طبيعته.
وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أن "إنتاج الكهرباء عاد إلى مستوياته المعتادة"، مطمئنة المواطنين بأن "الوضع الكهربائي مستقر، مع استمرار الجهود لضمان استدامة الإمدادات وتحسين الخدمة".