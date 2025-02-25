استعداداً لرمضان.. إغلاق "محال المشروبات" وتشديد الرقابة على الأسواق في كلار
شفق نيوز/ اتخذتقائممقامية قضاء كلار العديد من الإجراءات التنظيمية والأمنية استعداداً لشهررمضان، اذ تضمنت إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية مع تشديد الرقابة علىالأسواق لمنع ارتفاع الأسعار.
وبحسب بيان صادرعن قائممقامية كلار، ورد لوكالة شفق نيوز، جاء هذا التحرك بعد اجتماع عُقد صباحاليوم الثلاثاء (25 شباط 2025) في مبنى القائممقامية، بحضور ممثلين عن الشرطة،الأسايش، المرور، والصحة، إلى جانب الجهات الرقابية والبيطرية.
وأشار عارفعادل، قائممقام كلار، خلال الاجتماع، إلى "ضرورة تكثيف الجولات الرقابية فيالأسواق، ومنع أي محاولات لرفع الأسعار أو بيع مواد غذائية غير صالحةللاستهلاك، بالتنسيق مع الجهات المختصة".
كما أُقرالاجتماع، بحسب البيان، إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية طيلة شهر رمضان،بالإضافة إلى تشكيل فرق أمنية مشتركة من الشرطة والأمن والمرور، لضمان تنظيمحركة الأسواق وحماية المواطنين من أي خروقات أمنية أو تجاوزات.
وتابع البيان،"من بين القرارات التي تم اتخاذها، تكثيف انتشار قوات المرور داخل المدينةلتنظيم حركة السير، خاصة مع ازدياد النشاط التجاري والاستهلاكي خلال رمضان، إلىجانب تخصيص فرق لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار الرسمية، ومنع التلاعب أوالاحتكار".
أضاف البيان،أن "اللجان المشتركة ستنفذ حملات تفتيش مستمرة على الأسواق والمحالالتجارية، لرصد أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو جودة السلع المعروضة، مع اتخاذإجراءات صارمة بحق المخالفين".
وختم بيانالقائممقامية، بالتأكيد على أن "هذه التدابير تهدف إلى توفير بيئة أكثراستقراراً خلال رمضان، وضمان عدم استغلال حاجة المواطنين من قبل بعض التجار"،داعية الجميع إلى "التعاون لإنجاح هذه الخطة وحماية الأمن الغذائيوالاجتماعي في القضاء".