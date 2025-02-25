2025-02-25 12:15:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتخذتقائممقامية قضاء كلار العديد من الإجراءات التنظيمية والأمنية استعداداً لشهررمضان، اذ تضمنت إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية مع تشديد الرقابة علىالأسواق لمنع ارتفاع الأسعار.

وبحسب بيان صادرعن قائممقامية كلار، ورد لوكالة شفق نيوز، جاء هذا التحرك بعد اجتماع عُقد صباحاليوم الثلاثاء (25 شباط 2025) في مبنى القائممقامية، بحضور ممثلين عن الشرطة،الأسايش، المرور، والصحة، إلى جانب الجهات الرقابية والبيطرية.

وأشار عارفعادل، قائممقام كلار، خلال الاجتماع، إلى "ضرورة تكثيف الجولات الرقابية فيالأسواق، ومنع أي محاولات لرفع الأسعار أو بيع مواد غذائية غير صالحةللاستهلاك، بالتنسيق مع الجهات المختصة".

كما أُقرالاجتماع، بحسب البيان، إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية طيلة شهر رمضان،بالإضافة إلى تشكيل فرق أمنية مشتركة من الشرطة والأمن والمرور، لضمان تنظيمحركة الأسواق وحماية المواطنين من أي خروقات أمنية أو تجاوزات.

وتابع البيان،"من بين القرارات التي تم اتخاذها، تكثيف انتشار قوات المرور داخل المدينةلتنظيم حركة السير، خاصة مع ازدياد النشاط التجاري والاستهلاكي خلال رمضان، إلىجانب تخصيص فرق لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار الرسمية، ومنع التلاعب أوالاحتكار".

أضاف البيان،أن "اللجان المشتركة ستنفذ حملات تفتيش مستمرة على الأسواق والمحالالتجارية، لرصد أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو جودة السلع المعروضة، مع اتخاذإجراءات صارمة بحق المخالفين".

وختم بيانالقائممقامية، بالتأكيد على أن "هذه التدابير تهدف إلى توفير بيئة أكثراستقراراً خلال رمضان، وضمان عدم استغلال حاجة المواطنين من قبل بعض التجار"،داعية الجميع إلى "التعاون لإنجاح هذه الخطة وحماية الأمن الغذائيوالاجتماعي في القضاء".