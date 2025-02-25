العراق يعلن طرح "اتفاقية أمنية جديدة" على إدارة ترامب

2025-02-25 12:15:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزيرالدفاع العراقي، ثابت العباسي، يوم الثلاثاء، عن طرح اتفاقية أمنية جديدة مع الولاياتالمتحدة، على إدارة دونالد ترامب، مؤكداً أن الاتفاقية ما تزال "قيد الدارسة".

وقال العباسي في تصريحاتصحفية أوردتها قناة "العربية الحدث"، إن "الاتفاقية الأمنيةالجديدة مع الولايات المتحدة، تنص على شراكة أمنية مستدامة وتعاون استخباري كبير".

وأضاف أن "الفراغالذي حصل في سوريا بعد الأحداث الأخيرة، أجبر بغداد على تعزيز الشريط الحدودي بالكامل"،مردفاً بالقول: "لن نسحب التعزيزات العراقية لحين مسك الجانب السوري لحدودهبالكامل".

وأشار العباسي، إلى أن"مخيم الهول والسجون التي تسيطر عليها قسد تشكل مصدر قلق للعراق، والتعزيزاتعلى حدود سوريا أخذت بالحسبان الفراغ الأمني إذا انسحبت قسد أو القوات الأمريكية،لافتاً إلى أن بغداد تفضل بقاء القوات الأميركية في سوريا لحين بناء جيش قوي أوالاتفاق مع (قسد)".

وعن العلاقة مع الإدارةالسورية الجديدة، لفت وزير الدفاع العراقي، إلى عدم وجود أي تواصل بين وزارتيالدفاع العراقية والسورية"، مبيناً، أن "لقاء رئيس جهاز المخابراتالعراقي مع الجانب السوري أوصل رسائل أمنية بحتة".