الدولار يواصل انخفاضه في البورصة والأسواق العراقية

2025-02-25 12:15:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعارصرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيلعاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفقنيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148800 دينار مقابل100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الاثنين 149350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة،إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفةبالأسواق المحلية في بغداد، انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً مقابل 100دولار، بينما بلغ الشراء 147750 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجلالدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعرالشراء 148650 ديناراً مقابل 100 دولار.