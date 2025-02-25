اليوم .. أربع مباريات لحساب المرحلة الثانية من نخبة كرة اليد

2025-02-25 12:20:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات الدور الأول من المرحلة الثانية لدوري نخبة كرة اليد، بإقامة أربع مباريات، إذ يحل وصيف الترتيب الحالي فريق الكرخ، ضيفاً على صاحب المركز الرابع عشر بلدية البصرة في محافظة البصرة بينما يلاقي الكوفة في ملعبه نظيره النجف.وتأتي هذه الجولة بعد فترة توقف قصيرة لمدة (10) أيام، وترغب الفرق في تحسين مراكزها في جدول الترتيب مع انطلاق المرحلة الثانية من الدوري.وتبدو مهمة الكرخ في هذه المباراة سهلة نسبياً، نظراً للأداء المميز الذي قدمه الفريق خلال البطولة كما يسعى لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الحشد الشعبي، والتي أفقدته الصدارة، بهدف مواصلة الدفاع عن لقبه وأملاً في تعثر المتصدر.في مباراة أخرى، يدخل الكوفة، في المركز العاشر إلى مباراته أمام الشرطة الذي يحتل المركز الرابع، طامحاً إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بينما يسعى الشرطة إلى الحصول على النقاط الكاملة لمواصلة تقدمه في الترتيب والسعي نحو مركز أفضل.وفي بقية مباريات اليوم، يلتقي كربلاء، صاحب المركز السابع، مع السليمانية التاسع في قاعة الجماهير، كما يستضيف ذي قار، متذيل الترتيب نظيره القاسم الذي يشغل المركز الثاني عشر في ملعبه.



