الحكيم من مصر يؤكد دعمه لجهود منع تهجير الشعب الفلسطيني

2025-02-25 12:20:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، دعمه لجهود مصر في منع تهجير الشعب الفلسطيني.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إننا "التقينا اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل زيارتنا إلى جمهورية مصر العربية، وأعربنا لفخامته عن بالغ تقديرنا لموقف مصر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية"، مؤكدا أننا "عبرنا عن دعمنا وإسنادنا لجهود مصر قيادة وشعباً في منع تهجير الشعب الفلسطيني والحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية عبر التمسك بالتراب الوطني الفلسطيني".

واضاف اننا "استعرضنا مع الرئيس تطور العلاقات بين العراق ومصر وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها، وأعربنا عن الارتياح للتطور المستمر في العلاقات بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مجال التعاون في مشاريع إعادة الإعمار"، مبينا اننا "أشدنا بجهود الحكومة العراقية في تذليل الصعاب لتسهيل عمل الشركات المصرية التي أثبتت جدارتها في ما يسند إليها من مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية في العراق".

وتابع الحكيم أننا "عبرنا عن حرص العراق على استقرار المنطقة والدفع باتجاه تفكيك الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بما ينعكس إيجاباً على الأمن والازدهار ويساهم في دفع عجلة التنمية والتطوير".

واكد الحكيم "حرصه على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وأن تتاح الفرصة للشعب السوري الشقيق لتقرير مستقبله بحرية"، مشددا على "أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وإبعاد لبنان عن الصراعات وتصفية الحسابات".

واوضح الحكيم أننا "عبرنا عن اهتمامنا وحرصنا على نجاح القمة العربية الاعتيادية التي ستستضيفها بغداد في الأشهر المقبلة وضرورة توثيق أسس التعاون العربي المشترك وإيجاد صيغة تكامل اقتصادي وسياسي عربي يضمن لدولنا العربية مكانتها وسط المتغيرات الدولية المتسارعة، لا سيما وأن منطقتنا العربية تذخر بالثروات البشرية والطبيعية والموقع الاستراتيجي المتميز، بما يجعلها قادرة على إدارة التحديات وإيجاد الفرص وضمان مستقبل شعوبنا العربية الكريمة".