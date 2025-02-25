السوداني يوجه بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي بالمحافظات

2025-02-25 12:20:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي بالمحافظات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه اليوم الثلاثاء، المحافظين بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي عموماً، وخلال تقلبات أحوال الطقس، وعلى وجه الخصوص، تعطيل دوام المدارس".

وشدد السوداني حسب البيان على "ضرورة الأخذ بعين الاهتمام توفير الوقت الكافي لإتمام المناهج التربوية والتعليمية، والالتزام بالتوقيتات المثبتة للعام الدراسي".