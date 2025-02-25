2025-02-25 12:25:19 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، السادة المحافظين بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي عموماً، وخلال تقلبات أحوال الطقس، وعلى وجه الخصوص، تعطيل دوام المدارس.





وشدد سيادته على ضرورة الأخذ بعين الاهتمام توفير الوقت الكافي لإتمام المناهج التربوية والتعليمية، والالتزام بالتوقيتات المثبتة للعام الدراسي.



