السوداني يوجه المحافظين بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي عموما والمدارس خصوصا
2025-02-25 12:25:19 - المصدر: قناة الاولى
قناة الأولى - العراق
وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، السادة المحافظين بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي عموماً، وخلال تقلبات أحوال الطقس، وعلى وجه الخصوص، تعطيل دوام المدارس.
وشدد سيادته على ضرورة الأخذ بعين الاهتمام توفير الوقت الكافي لإتمام المناهج التربوية والتعليمية، والالتزام بالتوقيتات المثبتة للعام الدراسي.