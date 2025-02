الزراعة تؤكد لا إصابات جديدة بالحمى القلاعية منذ 3 أيام وحظر نقل الماشية مستمر

2025-02-25 12:50:11 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن عدم تسجيلها أي إصابات أو هلاكات جديدة بين الجاموس والأبقار والماشية بالحمى القلاعية منذ ثلاثة أيام. وقال الوكيل الإداري في الوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح تابعته (المدى)، إن "الوزارة سبق أن شكلت خلية أزمة واتخذت إجراءات سريعة لإحتواء الحمى القلاعية". وأضاف أن "الوزارة لم تسجل أي إصابة […]

