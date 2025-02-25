2025-02-25 13:01:59 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، يوم الثلاثاء، أن الشركات المصرية أثبتت جدارتها فيما يتعلق بمشاريع اعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية في العراق.

جاء ذلك في مستهل زيارته الى مصر حيث التقى صباح اليوم رئيسها عبد الفتاح السياسي، واعرب خلال اللقاء عن تقديره لموقف مصر في دعم القضية الفلسطينية، وجهودها بمنع تهجير الشعب الفلسطيني.

واستعرض الحكيم تطور العلاقات بين العراق ومصر وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها، معبرا عن الارتياح للتطور المستمر في العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون في مشاريع إعادة الإعمار.

واثنى زعيم تيار الحكمة، "بجهود الحكومة العراقية في تذليل الصعاب لتسهيل عمل الشركات المصرية التي أثبتت جدارتها في ما يسند إليها من مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية في العراق".

وإقليمياً، عبر الحكيم، عن حرص العراق على استقرار المنطقة والدفع باتجاه تفكيك الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بما ينعكس إيجاباً على الأمن والازدهار ويساهم في دفع عجلة التنمية والتطوير.

وأكد، حرص العراق على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وأن تتاح الفرصة للشعب السوري لتقرير مستقبله بحرية، كما اكد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وإبعاد لبنان عن الصراعات وتصفية الحسابات.

وأعرب الحكيم أيضا عن اهتمام العراق وحرصه على نجاح القمة العربية الاعتيادية التي ستستضيفها بغداد في الأشهر المقبلة، مؤكدا ضرورة توثيق أسس التعاون العربي المشترك وإيجاد صيغة تكامل اقتصادي وسياسي عربي يضمن للدول العربية مكانتها وسط المتغيرات الدولية المتسارعة، ولا سيما أن المنطقة العربية تزخر بالثروات البشرية والطبيعية والموقع الإستراتيجي المتميز، بما يجعلها قادرة على إدارة التحديات وإيجاد الفرص وضمان مستقبل لشعوبها.

ووصل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ليل الاثنين الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن زيارة الحكيم بناءً على دعوة رسمية وتستغرق ثلاثة أيام، للقاء المسؤولين المصريين.

وكان الحكيم قد زار في العشرين من شباط العام المنصرم القاهرة، حيث عقد اجتماعاً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وفق بيان للرئاسة المصرية.