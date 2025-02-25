الإعدام لتاجر مخدرات ضبط بحوزته 1 كغم من "امفيتامين" في البصرة

2025-02-25 13:02:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات البصرة، يوم الثلاثاء، حكما بالاعدام بحقتاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانضبط بحوزته واحد كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين، مع أدوات تستخدم في تحضير الموادالمخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأشار إلى أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانونالمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".