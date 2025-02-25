فرض غرامة مالية وعقوبة الحجز والحبس لمن يقود مركبة بدون اجازة سوق بالعراق

2025-02-25 13:02:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت مديرية المرور العامة في العراق، يوم الثلاثاء، حظر حركة سير الدراجات النارية في البلاد اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولغاية الخامسة فجراً خلال شهر رمضان، مستثناة من هذا القرار سائقي دراجات خدمة التوصيل السريع "الدليفري" من هذا القرار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مدير مديرية المرور العامة اللواء الحقوقي طارق إسماعيل الربيعي، مع المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري.

وقال اللواء الحقوقي خلال المؤتمر، إنه "يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية مقدارها 200 الف دينار كلُّ من قاد مركبة بدون اجازة سوق أو اجازة سوق مسحوبة وحجز المركبة لمدة لا تزيد عن 10 ايام حسب المادة 32 من قانون المرور".

كما أشار إلى الاتفاق على توحيد المخالفات المرورية بين اقليم كوردستان وباقي محافظات العراق.

وكان وفد من مديرية المرور العامة قد زار في يوم 17 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي مدينة اربيل وعقد اجتماعا مع وزير داخلية اقليم كوردستان والكادر المتقدم من مديرية مرور الإقليم.

وقد ناقش الجانبان في حينها، عددا من المواضيع لتنسيق العمل المروري وتوحيد القرارات والتعليمات والقوانين المرورية الخاصة بتطبيق القانون وتوحيد الغرامات، بما يخدم المصلحة العامة.