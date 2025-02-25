السيد الحكيم يؤكد مساندة جهود مصر في منع تهجير الشعب الفلسطيني

2025-02-25 13:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، مساندة جهود مصر في منع تهجير الشعب الفلسطيني.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في مستهل زيارتنا إلى جمهورية مصر العربية، التقينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعربنا لفخامته عن بالغ تقديرنا لموقف مصر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وأكدنا على دعمنا وإسنادنا لجهود مصر قيادة وشعباً في منع تهجير الشعب الفلسطيني والحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية عبر التمسك بالتراب الوطني الفلسطيني".

وأضاف: "استعرضنا مع الرئيس المصري تطور العلاقات بين العراق ومصر وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها، وأعربنا عن الارتياح للتطور المستمر في العلاقات بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مجال التعاون في مشاريع إعادة الإعمار، فيما أشدنا بجهود الحكومة العراقية في تذليل الصعاب لتسهيل عمل الشركات المصرية التي أثبتت جدارتها في ما يسند إليها من مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية في العراق".

وتابع : "إقليمياً، عبرنا عن حرص العراق على استقرار المنطقة والدفع باتجاه تفكيك الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بما ينعكس إيجاباً على الأمن والازدهار ويسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير، وأكدنا حرصنا على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وأن تتاح الفرصة للشعب السوري الشقيق لتقرير مستقبله بحرية، كما أكدنا على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وإبعاد لبنان عن الصراعات وتصفية الحسابات".

وذكر السيد الحكيم: "عبرنا عن اهتمامنا وحرصنا على نجاح القمة العربية الاعتيادية التي ستستضيفها بغداد في الأشهر المقبلة وضرورة توثيق أسس التعاون العربي المشترك وإيجاد صيغة تكامل اقتصادي وسياسي عربي يضمن لدولنا العربية مكانتها وسط المتغيرات الدولية المتسارعة، لا سيما وأن منطقتنا العربية تذخر بالثروات البشرية والطبيعية والموقع الاستراتيجي المتميز، بما يجعلها قادرة على إدارة التحديات وإيجاد الفرص وضمان مستقبل شعوبنا العربية الكريمة".