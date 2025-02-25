إنطلاق منافسات بطولة الأندية للمواي تاي

2025-02-25 13:10:03 - المصدر: واع

بغداد-واعانطلقت يوم أمس بطولة أندية العراق للمواي تاي بفئة المتقدمين في حلبة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية بالعاصمة بغداد، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى الثامن والعشرين من شباط الحالي.ونقل بيان تلقته وكالة الانباء العراق (واع) عن رئيس اتحاد اللعبة مصطفى جبار علك قوله: إن " بطولة أندية العراق بفئة المتقدمين تعد باكورة النشاطات المحلية للمواي تاي، وتهدف إلى رفع المستويات الفنية والتكتيكية لجميع اللاعبين".وأضاف أنَ "المسابقة ستحظى بمتابعة الملاك التدريبي لمنتخبنا الوطني ، الذي سيكون على عاتقه اختيار الأفضل والأنسب لتمثيل اللعبة في المحافل الدولية بحسب النتائج والمستويات، وتعد محطة تحضيرية مهمة للاعبينا، تمهيداً لخوض الاستحقاقات الخارجية المقبلة، لا سيما أن هناك العديد من التحديات التي تنتظر أبطالنا خلال عام (2025) على مختلف الأصعدة الدولية".وأشار إلى أن "منافسات اليوم حملت في طياتها الكثير من الندية والإثارة، والدليل تقارب الفارق النقطي بين اللاعبين أثناء النزالات، كما أفرزت العديد من الطاقات الواعدة التي ستكون مؤهلة لتمثيل اللعبة مستقبلاً".وذكر أن "الفرق المشاركة هي الكاظمية والكرخ والحشد الشعبي وبنجوين وأمانة بغداد والكهرباء والسلام والشموخ والعراق والغاضرية والفاو والصناعات الحربية والزبير وبلدية البصرة والسياحة والخطوط الجوية والشباب البصري والرد والمدينة والنجف والمحاويل وبلدية الموصل وجسر ديالى وميسان وشباب الدبس ونفط ميسان والكهرباء وآليات الشرطة وبلدية الناصرية والخليج العربي ونفط البصرة والبيشمركة والقرنة والميثاق والصناعات الكهربائية وجالنجر".وأتم أن "جهود اتحاد اللعبة مستمرة بغية الارتقاء بمستوى رياضة المواي تاي، من خلال الدعم المتواصل لمنتخباتنا الوطنية، والتأكيد على إقامة البطولات المحلية لمختلف الأعمار والفئات، فضلا ً عن سعيه لتطوير قدرات الطواقم التحكيمية والملاكات التدريبية، وتعزيزخبرتهم".