معاون محافظ ذي قار: إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الشركات بقيمة 23 مليار دينار

2025-02-25 13:50:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية، حسن دعدوش، أن وزارة المالية أطلقت مؤخرا دفعة جديدة من مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع في المحافظة. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أكد دعدوش أن ديوان المحافظة تمكن من صرف جزء من مستحقات هذه الشركات، حيث بلغت قيمة الدفعة التي تم صرفها...

