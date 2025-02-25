نيجيرفان بارزاني يعرب عن رغبته بتوسيع مجالات التعاون مع اليابان

2025-02-25 14:05:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، للسفير الياباني الجديد في العراق، رغبة الإقليم في توسيع مجالات التعاون المشترك مع اليابان في مختلف القطاعات.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نيجیرڤان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، استقبل ظهر اليوم الثلاثاء، أكيرا إندو، السفير الجديد لليابان في العراق، ورحّب بتوليه منصبه، متمنيًا له التوفيق في مهامه".

وأكد بارزاني، بحسب البيان، دعم "إقليم كوردستان الكامل لإنجاح عمله"، مشدداً على "رغبة الإقليم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك مع اليابان في مختلف القطاعات".

من جانبه، عبّر السفير الياباني عن سعادته ببدء مهامه وزيارة إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن بلاده "تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقاتها مع العراق والإقليم"، معربًا عن أمله في "تطوير هذه العلاقات خلال فترة عمله".

في حين أكد المكتب الإعلامي، أن"الاجتماع تناول الانتخابات البرلمانية في كوردستان، وجهود تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، والتطورات الأخيرة في الإقليم والمنطقة، بحضور القنصل الياباني في إقليم كوردستان".