المدفعية التركية تقصف موقعاً للعماليين شمالي دهوك
2025-02-25 14:05:12 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ أفادشهود عيان، يوم الثلاثاء، بأن المدفعية التركية شنت قصفاً مكثفاً على مواقع تابعةلحزب العمال الكوردستاني في سفوح جبل متين، المطل على قضاء العمادية شمالي محافظةدهوك.
وقالت مصادرالمحلية في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف وادي مێوین القريب منالقرية، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الهجوم".
ووفقاً للمصادر،ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمةعن القصف.
ويشار إلى أنهذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية،في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية ضد حزبالعمال الكوردستاني.