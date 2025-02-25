2025-02-25 14:05:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادشهود عيان، يوم الثلاثاء، بأن المدفعية التركية شنت قصفاً مكثفاً على مواقع تابعةلحزب العمال الكوردستاني في سفوح جبل متين، المطل على قضاء العمادية شمالي محافظةدهوك.

وقالت مصادرالمحلية في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف وادي مێوین القريب منالقرية، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الهجوم".

ووفقاً للمصادر،ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمةعن القصف.

ويشار إلى أنهذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية،في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية ضد حزبالعمال الكوردستاني.