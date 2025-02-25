وزير الدفاع يتحدث عن اتفاقية أمنية جديدة قيد الدراسة مع أمريكا

2025-02-25 14:15:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، عن اتفاقية أمنية جديدة قيد الدراسة مع أمريكا، تنص على شراكة أمنية مستدامة والتعاون الاستخباري.

وقال العباسي في تصريح لقناة الحدث تابعته "بغداد اليوم": "طرحنا اتفاقية أمنية جديدة مع أمريكا وما زالت قيد الدراسة"، موضحا أنه "لا خطوط حمراء أمريكية على تسليح الجيش العراقي، وطالبنا بدعم مستمر للجيش وشراكة أمنية مستدامة".

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، أكد العباسي أن الفراغ الذي حصل في سوريا بعد الأحداث الأخيرة أجبرنا على تعزيز حدود العراق ⁧قائلا: "لن نسحب التعزيزات العراقية لحين مسك الجانب السوري لحدوده". ⁧‫

وأشار وزير الدفاع إلى أن "مخيم الهول والسجون التي تسيطر عليها قسد تشكل مصدر قلق للعراق، وأن التعزيزات على حدود سوريا أخذت بالحسبان الفراغ الأمني إذا انسحبت قسد أو أمريكا".

وأردف العباسي القول: "نفضل بقاء القوات الأمريكية في سوريا لحين بناء الجيش السوري أو الاتفاق مع قسد، وأنه لا تواصل بين وزارتي الدفاع العراقية والسورية⁧‫ حتى الآن"، موضحاً أن لقاء رئيس جهاز المخابرات العراقي مع الجانب السوري أوصل رسائل أمنية بحتة".