2025-02-25 14:15:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، عن حسم ملف الطفل "كريم النسب" الذي أثار الرأي العام في الأيام الماضية.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الطفل الرضيع، الذي كان من كريمي النسب، توفي قبل أسابيع نتيجة مضاعفات صحية أثناء وجوده في مستشفى البتول للولادة والأطفال".

وأكد العزاوي أن "عملية دفن الطفل تخضع لسياقات قانونية لا يمكن تجاوزها، حيث يتعين أن يبقى الطفل في الطب العدلي لفترة زمنية محددة لحين إصدار الموافقة القانونية بدفنه".

وأضاف أن "دائرة صحة ديالى استحصلت الموافقات القضائية اللازمة من أجل دفن الطفل، وقد يتم دفنه اليوم أو غداً، وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا". مشيراً إلى أن "العملية تتعامل معها الدائرة بدواعي إنسانية، لكن القوانين والإجراءات المعمول بها لا تسمح بتجاوز آليات دفن مجهولي النسب أو الهوية".

يُذكر أن قضية الطفل "جوجو"، الذي كان يُطلق عليه "طفل كريم النسب"، أثارت جدلاً واسعاً في ديالى في الأيام الماضية، خاصة وأن الطفل كان موجوداً في ثلاجة الموتى منذ عدة أسابيع دون إصدار تصريح رسمي بدفنه، بسبب الإجراءات القانونية التي تتطلب فترة زمنية محددة للبحث عن ذويه أو أقاربه لتسليمه.