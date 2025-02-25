المؤبد لمدان بتفجير عبوات ناسفة ضد القوات الأمنية في الأنبار

2025-02-25 14:15:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة اشتراكه بزرع وتفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الحكم صدر بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/3و5و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".