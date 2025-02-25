اقليم كوردستان: 350 ألف نازح لم يعودوا لسنجار بسبب حزب العمال والمجاميع المسلحة

2025-02-25 14:15:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عزت مدير مركز الأزمات التابع لوزارة الداخلية بإقليم كوردستان، سروة رسول، يوم الثلاثاء، عدم عودة أكثر من 300 ألف نازح من قضاء سنجار الى ديارهم بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني، والمجاميع المسلحة غير القانونية هناك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع لمركز الأزمات برئاسة وزير داخلية الاقليم ريبر أحمد، وبحضور المحافظين ومشرفي الادارة المحلية المستقلة في والدوائر والوزارات المعنية في كوردستان.

وقال رسول في المؤتمر الصحفي، ان اقليم كوردستان ومنذ العام 2014 استقبل مليونين نازح ولاجئ، ومنذ ذلك الحين وللاسف فُرضت ازمة مالية على حكومة الإقليم والتي ما زالت مستمرة والتي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر.

وأضافت ان رعاية هؤلاء النازحين واللاجئين لم تكن بالمهمة السهلة بالنسبة لحكومة الاقليم، ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن قرابة مليون لاجئ ونازح لا يزالون متواجدين في الإقليم.

كما أشارت رسول الى أن الأسباب التي أدت إلى نزوح هؤلاء المتبقين في اقليم كوردستان مستمرة لغاية الآن في مناطقهم الاصلية ولم تعالج، واحدها أن هناك 350 الف نازح من سنجار في مخيمات النزوح في الإقليم لم يعودوا الى ديارهم.

وأوضحت أن قوات حزب العمال الكوردستاني، والمجاميع المسلحة غير القانونية ينتشرون في سنجار، ولم تحل الحكومة الاتحادية هذا الموضوع لكي يعود هؤلاء النازحون الى مناطقهم.

وتابعت بالقول بالنسبة الى النازحين في باقي مناطق العراق يواجهون صعوبات منها التأكد من المعلومات الامنية، مردفة بالقول إنه: قد تم تشكيل لجان مشتركة بين بغداد واربيل لمعالجة تلك المشاكل، ولكن من الناحية الميدانية لم يتم تنفيذ أي شيء على أرض الواقع حيال تلك المسائل، ونأمل أن يعود أولئك النازحون الى ديارهم وألا يحدث تغيير ديمغرافي في مناطقهم.