وطني اليد يشارك في بطولة شيراز الدولية الشهر المقبل

2025-02-25 14:20:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتلقى اتحاد كرة اليد دعوة رسمية من نظيره الإيراني للمشاركة فـي بطولة شيراز الدولية، المقررة إقامتها للمدة من (10 - 16) آذار المقبل والتي ستشهد مشاركة منتخبات دولية بارزة مثل روسيا، بيلاروسيا، الصين، بالإضافة إلى البلد المضيف، إيران.وقال المنسق الإعلامي للاتحاد، حسام عبد الرضا، في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء: إن"اللجنة الفنية ستجتمع مع المدرب الجديد للمنتخب الوطني، الكرواتي غـوران بيركوفيتش، لتلبية احتياجاته اللوجستية والإدارية والمالية قبل المشاركة الخارجية التي تسبقها إقامة معسكر تدريبي في المدينة الإيرانية".وأضاف أنَّ "مدرب الوطني يهدف إلى تقييم مستوى اللاعبين والتعرف على احتياجاتهم، بالإضافة إلى تحليل أدائهم الفني والتكتيكي من خلال مباريات قوية تعزز خبراتهم التنافسية".ورجّح عبد الرضا أن "تقـام مباريات البطولة على مدار ستة أيام في مدينة شيراز، وتحديداً في صالة (بام شيراز) الرياضية، المجهزة خصيصاً لاستضافة هذا الحدث الرياضي".يذكر أن َّ المــدرب الكرواتي غوران بيركوفيتش وصل إلى بغداد مطلع الشهر الحالي لتولي قيادة المنتخب الوطني، وهو يمتلك خبرة تدريبية تمتد لأكثر من(20)عاماً، وقاد منتخب كرواتيا إلى وصافة بطولة العالم عام (2024).