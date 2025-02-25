2025-02-25 14:20:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، حكمين بحق تاجر مخدراتضبط بحوزته 1 كغم من "امفيتامين"، وإرهابي "فجّر عبوات ناسفة على القواتالأمنية".

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جناياتالبصرة، أصدرت حكما بالاعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأوضح، أن "المدان ضبط بحوزته واحد كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين،مع أدوات تستخدم في تحضير المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأشار إلى أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانونالمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الأنبار، يوم الثلاثاء، حكماً بـ"السجنالمؤبد بحق مجرم إرهابي عن جريمة اشتراكه بزرع وتفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية".

وبينت، أن "الحكم بحق الارهابي صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3 و5 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاًبأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".