الإعلام الحكومي: تعزيز ثقة المواطنين بالدفع الالكتروني يعجل التنمية المستدامة

2025-02-25 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، التزامه بتوفير الإرشادات اللازمة لضمان استخدام آمن وفعال للدفع الإلكتروني، فيما بين أن الحملات الإعلامية المستمرة تحفز المواطنين على استخدام البطاقات الإلكترونية بالتعاملات اليومية.وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدفع الالكتروني أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي، وكونه ركيزة أساسية في تسهيل تعاملات المواطنين وإنجاز معاملاتهم وكونه أحد خطوات القضاء على الفساد المالي، ومن هذا المنطلق، يلعب الإعلام الحكومي دورًا حيويًا في تثقيف المواطنين حول فوائد استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني وتشجيعهم على تبني الوسائل الحديثة للتعاملات المالية، من خلال برامجه التوعوية والتثقيفية للمواطنين بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وشبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات، عبر وسائل الإعلام المحلية المختلفة، التي أبدت تعاوناً ملموساً في هذا الملف".وأضاف أن "الحملات الإعلامية المستمرة، بالتعاون مع المصارف الخاصة وشركات الدفع الالكتروني المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، تسهم في تحفيز المواطنين على اقتناء البطاقات الإلكترونية واستخدامها في مختلف التعاملات اليومية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر كفاءة وشفافية".وأوضح مجيد أن "فريق الإعلام الحكومي يؤكد التزامه بتقديم المعلومات الدقيقة، وتسليط الضوء على أهم الملفات الحكومية التي لها مساس مباشر بحياة المواطنين، وتوفير الإرشادات اللازمة لضمان استخدام آمن وفعال للدفع الإلكتروني، بما يعزز من ثقة المواطنين بهذا النظام، ويدفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد".