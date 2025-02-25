2025-02-25 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة استثمار بابل ، اليوم الثلاثاء، عن منح إجازة لإنشاء مشروع استثماري سكني وسط مدينة الحلة.وقال رئيس الهيئة عبدالجليل الشجيري في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة منحت إجازة استثمار لمشروع استثماري لإنشاء مجمع سكني عامودي وسط مدينة الحلة بكلفة تقدر بنو 199 مليار دينار لإحدى الشركات الاستثمارية المختصة بالاستثمار السكني"، مبيناً أن "المشروع يتكون من 1016 وحدة سكنية، وتبلغ مساحة المشروع 15 دونماً، ويقع في مركز مدينة الحلة".وأضاف أن "هيئة استثمار بابل مهتمة في الاستثمار السكني كونه يسهم في حل أزمة السكن، إذ منحت الهيئة في وقت سابق عدداً من إجازات الاستثمار في القطاع السكني، ومستمرة في منح إجازات الاستثمار بجميع القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع السكني.