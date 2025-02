المؤبد لإرهابي أدين بزرع وتفجير عبوات ضد القوات الأمنية في الأنبار

2025-02-25 14:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة اشتراكه بزرع وتفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (المدى)، ان "الحكم صدر بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/3و5و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة […]

