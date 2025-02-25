رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بمجالات مكافحة الفقر والبطالة

2025-02-25 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اهتمام الحكومة بمجالات مكافحة الفقر والبطالة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي".

وأضاف أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث التعاون بين العراق والإسكوا وسبل تعزيز الجهود المشتركة للوصول إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ودعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، ولاسيما في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "اهتمام الحكومة بمجالات مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات، وصولاً إلى تحقيق نتائج ملموسة، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات التنموية وتحسين الإدارة الحكومية وتطوير منظومة قياس الأداء على جميع المستويات".

وأكد على "دور الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في تحقيق التنمية، وأهمية التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية للاستفادة منه في دعم إجراءات إصلاح الاقتصاد الوطني في مختلف النشاطات والقطاعات الحياتية".