مصر تؤكد تسخير جميع الإمكانات لدعم جهود التنمية في العراق

2025-02-25 15:00:05 - المصدر: كونا

القاهرة - 25 - 2 (كونا) -— أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق واستعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين السيسي ورئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم بحثا خلاله سبل مواصلة الجهود لاستعادة الاستقرار في دول الإقليم وأهمية تجنب التصعيد ونشوب صراع.وقال المتحدث إن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية وتداعياتها وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله المختلفة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأضاف أن الجانبين أكدا أهمية بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله الفلسطينيين مع رفض اقتراحات تهجير الشعب الفلسطيني لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة.وذكر أن الجانبين شددا على أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كونه "الضمان الوحيد" للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.وعن الأوضاع في سوريا أكد الجانبان وفق المتحدث ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا وحتمية إطلاق عملية سياسية تشمل أطياف الشعب السوري تنتهي بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات وإنهاء الاحتلال للأراضي السورية. (النهاية) ع ف ف / م ج ب