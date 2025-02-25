مرصد: الصيف القادم سيكون الأكثر حرارة منذ سنوات

2025-02-25 15:25:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد مرصد العراق الأخضر، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، ان الصيف القادم سيكون الأكثر حرارة على مدى السنوات الماضية في العراق.

وقال عضو المرصد عمر عبد اللطيف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع في شهر رمضان المبارك وتستمر بذلك خلال شهري أيار وحزيران، لحين الوصول الى اعلى مستوى لها في الأيام الأولى من شهري تموز واب وما بعدهما".

وأضاف ان "هذا الارتفاع مرتبط بالتغييرات المناخية على مستوى البلد والتي لم تحل لغاية الان، والانخفاض المستمر بمناسيب المياه في مناطق الشمال والجنوب، وعمليات قلع الأشجار واهمال تعويضها في مناطق أخرى كما جاء في الكتب الرسمية للمؤسسات الحكومية للشركات التي تقيم المشاريع".

ونبه عبد اللطيف الى ان "الإجراءات المتبعة لحماية البيئة من التغيرات المناخية التي تطرأ عليها لازالت بطيئة جدا من قبل الجهات المعنية"، داعياً الى "ضرورة الاسراع باتخاذ الإجراءات التي يمكن ان تنقذ البيئة عن ما قد تصل اليه خلال المرحلة القادمة".